Поливанова (Чиркова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоливанова (Чиркова) Екатерина Николаевна

Поливанова (Чиркова) Екатерина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1810

Дочь: Поливанова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович

Бракосочетание
14.01.1814

Муж: Поливанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
28.10.1814

Сын: Поливанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1818

Дочь: Поливанова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.11.1820

Сын: Поливанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Поливанова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Кампанари Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович

Смерть
1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close