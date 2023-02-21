Поливанова (Чиркова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1810
Дочь: Поливанова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович
Бракосочетание
14.01.1814
Рождение ребёнка
28.10.1814
Сын: Поливанов Николай Иванович
Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1818
Дочь: Поливанова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1820
Сын: Поливанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Поливанова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Кампанари Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Поливанов Иван Петрович
Смерть
1840