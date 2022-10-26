Кампанари (Поливанова) Варвара Ивановна Около 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Кампанари (Поливанова) Варвара Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1824

умерла 04.03.1911

Отец
Поливанов Иван Петрович24.03.1773 г.р.
Мать
Поливанова (Чиркова) Екатерина Николаевна1794 г.р.
Супруги
Кампанари ФранцискоНеизвестно г.р.
Дети
Кампанари Дмитрий Рафаил Фома Францевич1858 г.р.
Кампанари Владимир ФранцевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Поливанов Иван Петрович

Мать: Поливанова (Чиркова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кампанари Владимир Францевич

Отец ребёнка: Кампанари Франциско

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кампанари Франциско

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кампанари Дмитрий Рафаил Фома Францевич

Отец ребёнка: Кампанари Франциско

Смерть
04.03.1911

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