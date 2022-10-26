Кампанари (Поливанова) Варвара Ивановна
женский, родилась Около 1824
умерла 04.03.1911
ОтецПоливанов Иван Петрович24.03.1773 г.р.
МатьПоливанова (Чиркова) Екатерина Николаевна1794 г.р.
Супруги
Кампанари ФранцискоНеизвестно г.р.
Дети
Кампанари Владимир ФранцевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кампанари Владимир Францевич
Отец ребёнка: Кампанари Франциско
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кампанари Франциско
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кампанари Дмитрий Рафаил Фома Францевич
Отец ребёнка: Кампанари Франциско
Смерть
04.03.1911