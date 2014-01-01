Кампанари (Поливанова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти04.03.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кампанари Дмитрий Рафаил Фома Францевич
Отец ребёнка: Кампанари Франциско
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кампанари Владимир Францевич
Отец ребёнка: Кампанари Франциско
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кампанари Франциско
Смерть
04.03.1911