Кампанари (Поливанова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кампанари (Поливанова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

04.03.1911

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Поливанов Иван Петрович

Мать: Поливанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кампанари Дмитрий Рафаил Фома Францевич

Отец ребёнка: Кампанари Франциско

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кампанари Владимир Францевич

Отец ребёнка: Кампанари Франциско

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кампанари Франциско

Смерть
04.03.1911
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