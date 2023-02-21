Кампанари Франциско — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кампанари Франциско

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кампанари Дмитрий Рафаил Фома Францевич

Мать ребёнка: Кампанари Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кампанари Владимир Францевич

Мать ребёнка: Кампанари Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кампанари Варвара Ивановна

Смерть
До 1896
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