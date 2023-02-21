Кампанари Франциско
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кампанари Дмитрий Рафаил Фома Францевич
Мать ребёнка: Кампанари Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кампанари Владимир Францевич
Мать ребёнка: Кампанари Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1896