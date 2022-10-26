Кампанари Владимир Францевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кампанари Владимир Францевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 1931

Мать
Кампанари (Поливанова) Варвара ИвановнаОколо 1824 г.р.
Отец
Кампанари ФранцискоНеизвестно г.р.
Супруги
Кампанари (Ильина-Волконская) Надежда Васильевна1855 г.р.
Дети
Кампанари Александр Владимирович19.01.1887 г.р.
Кампанари Владимир ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кампанари Франциско

Мать: Кампанари (Поливанова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кампанари Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Кампанари (Ильина-Волконская) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кампанари Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Кампанари (Ильина-Волконская) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кампанари Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Кампанари (Ильина-Волконская) Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кампанари (Ильина-Волконская) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
19.01.1887

Сын: Кампанари Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кампанари (Ильина-Волконская) Надежда Васильевна

Смерть
1931

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