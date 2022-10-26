Кампанари Владимир Францевич
мужской, родился Неизвестно
умер 1931
МатьКампанари (Поливанова) Варвара ИвановнаОколо 1824 г.р.
ОтецКампанари ФранцискоНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Кампанари Александр Владимирович19.01.1887 г.р.
Кампанари Владимир ВладимировичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кампанари Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Кампанари (Ильина-Волконская) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кампанари Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Кампанари (Ильина-Волконская) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1887
Смерть
1931