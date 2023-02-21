Поливанов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1820
Дата смерти18.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1820
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вяземская Вера Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатьевская Мария Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Валерьян Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Варвара Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1884