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Поливанов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1820

Дата смерти

18.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1820

Отец: Поливанов Иван Петрович

Мать: Поливанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вяземская Вера Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатьевская Мария Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Валерьян Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Варвара Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Варвара Фёдоровна

Смерть
18.02.1884
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