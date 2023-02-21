Поливанова (Топорнина) Варвара Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Поливанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вяземская Вера Александровна
Отец ребёнка: Поливанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатьевская Мария Александровна
Отец ребёнка: Поливанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Поливанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Валерьян Александрович
Отец ребёнка: Поливанов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно