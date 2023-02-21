Поливанова (Топорнина) Варвара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Топорнина) Варвара Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Поливанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вяземская Вера Александровна

Отец ребёнка: Поливанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатьевская Мария Александровна

Отец ребёнка: Поливанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Поливанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Валерьян Александрович

Отец ребёнка: Поливанов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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