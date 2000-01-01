Вяземская (Поливанова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяземская (Поливанова) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поливанов Александр Иванович

Мать: Поливанова Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяземский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вяземский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяземский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Вяземский Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вяземский Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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