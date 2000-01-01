Вяземская (Поливанова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяземский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Вяземский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяземский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Вяземский Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно