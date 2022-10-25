Поливанов Николай Иванович
мужской, родился 28.10.1814
умер 07.12.1874, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецПоливанов Иван Петрович24.03.1773 г.р.
МатьПоливанова (Чиркова) Екатерина Николаевна1794 г.р.
Супруги
Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна05.12.1825 г.р.
Дети
Поливанов Леонид НиколаевичПосле 1840 г.р.
Поливанов Владимир Николаевич24.06.1848 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1840
Сын: Поливанов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна
Рождение ребёнка
24.06.1848
Сын: Поливанов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
07.12.1874
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)