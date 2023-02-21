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Поливанов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1814

Дата смерти

07.12.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1814

Отец: Поливанов Иван Петрович

Мать: Поливанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
После 1840

Сын: Поливанов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Поливанова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
24.06.1848

Сын: Поливанов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Поливанова Людмила Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Людмила Александровна

Смерть
07.12.1874
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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