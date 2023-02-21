Поливанов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1814
Дата смерти07.12.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1814
Рождение ребёнка
После 1840
Сын: Поливанов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Поливанова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
24.06.1848
Сын: Поливанов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Поливанова Людмила Александровна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1874
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)