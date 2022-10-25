Поливанов Николай Иванович 28.10.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поливанов Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.10.1814

умер 07.12.1874, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Поливанов Иван Петрович24.03.1773 г.р.
Мать
Поливанова (Чиркова) Екатерина Николаевна1794 г.р.
Супруги
Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна05.12.1825 г.р.
Дети
Поливанов Леонид НиколаевичПосле 1840 г.р.
Поливанов Владимир Николаевич24.06.1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1814

Отец: Поливанов Иван Петрович

Мать: Поливанова (Чиркова) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
После 1840

Сын: Поливанов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
24.06.1848

Сын: Поливанов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Смерть
07.12.1874
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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