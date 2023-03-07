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Поливанов Владимир Николаевич

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

24.06.1848

Дата смерти

24.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1848

Отец: Поливанов Николай Иванович

Мать: Поливанова Людмила Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
27.04.1880

Жена: Поливанова Мария Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1883

Дочь: Тимирязева Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Поливанова Мария Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1886

Сын: Поливанов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Поливанова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
10.09.1890

Сын: Поливанов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Поливанова Мария Николаевна

Смерть
24.04.1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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