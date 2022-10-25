Поливанов Владимир Николаевич 24.06.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поливанов Владимир Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.06.1848, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

умер 24.04.1915, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Поливанов Николай Иванович28.10.1814 г.р.
Мать
Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна05.12.1825 г.р.
Супруги
Поливанова (Языкова) Мария Николаевна1863 г.р.
Дети
Тимирязева (Поливанова) Людмила Владимировна26.02.1883 г.р.
Поливанов Николай Владимирович28.11.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1848

Отец: Поливанов Николай Иванович

Мать: Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Бракосочетание
27.04.1880

Жена: Поливанова (Языкова) Мария Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.02.1883

Дочь: Тимирязева (Поливанова) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Поливанова (Языкова) Мария Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.11.1886

Сын: Поливанов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Поливанова (Языкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
10.09.1890

Сын: Поливанов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Поливанова (Языкова) Мария Николаевна

Смерть
24.04.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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