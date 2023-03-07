Поливанов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1848
Дата смерти24.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1848
Бракосочетание
27.04.1880
Рождение ребёнка
26.02.1883
Дочь: Тимирязева Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Поливанова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
28.11.1886
Сын: Поливанов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Поливанова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
10.09.1890
Сын: Поливанов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Поливанова Мария Николаевна
Смерть
24.04.1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния