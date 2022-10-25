Поливанов Владимир Николаевич
мужской, родился 24.06.1848, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
умер 24.04.1915, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецПоливанов Николай Иванович28.10.1814 г.р.
МатьПоливанова (Бычкова) Людмила Александровна05.12.1825 г.р.
Супруги
Дети
Тимирязева (Поливанова) Людмила Владимировна26.02.1883 г.р.
Поливанов Николай Владимирович28.11.1886 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
24.06.1848
Бракосочетание
27.04.1880
Рождение ребёнка
26.02.1883
Дочь: Тимирязева (Поливанова) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Поливанова (Языкова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
28.11.1886
Сын: Поливанов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Поливанова (Языкова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
10.09.1890
Сын: Поливанов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Поливанова (Языкова) Мария Николаевна
Смерть
24.04.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург