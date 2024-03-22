Тимирязева (Поливанова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимирязева (Поливанова) Людмила Владимировна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

26.02.1883

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1883

Отец: Поливанов Владимир Николаевич

Мать: Поливанова Мария Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лаврова Александра Кировна

Отец ребёнка: Коптев Кир Николаевич

Бракосочетание
1901

Муж: Коптев Кир Николаевич

Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Медведкова Наталья Кировна

Отец ребёнка: Коптев Кир Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимирязев Михаил Кондратьевич

Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва
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