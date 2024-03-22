Тимирязева (Поливанова) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения26.02.1883
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1883
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лаврова Александра Кировна
Отец ребёнка: Коптев Кир Николаевич
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Медведкова Наталья Кировна
Отец ребёнка: Коптев Кир Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва