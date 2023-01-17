Коптев Кир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптев Кир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1877

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лаврова Александра Кировна

Мать ребёнка: Тимирязева Людмила Владимировна

Бракосочетание
1901

Жена: Тимирязева Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Медведкова Наталья Кировна

Мать ребёнка: Тимирязева Людмила Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1904
Похоронен: Крестовоздвиженский монастырь, г. Нижний Новгород.
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