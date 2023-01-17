Коптев Кир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1877
Дата смерти1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лаврова Александра Кировна
Мать ребёнка: Тимирязева Людмила Владимировна
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Медведкова Наталья Кировна
Мать ребёнка: Тимирязева Людмила Владимировна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1904
Похоронен: Крестовоздвиженский монастырь, г. Нижний Новгород.