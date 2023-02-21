Поливанова (Языкова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1880
Рождение ребёнка
26.02.1883
Дочь: Тимирязева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Поливанов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
28.11.1886
Сын: Поливанов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Поливанов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
10.09.1890
Сын: Поливанов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Поливанов Владимир Николаевич
Смерть
1920