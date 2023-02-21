Поливанова (Языкова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Языкова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1880

Муж: Поливанов Владимир Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1883

Дочь: Тимирязева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Поливанов Владимир Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1886

Сын: Поливанов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Поливанов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
10.09.1890

Сын: Поливанов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Поливанов Владимир Николаевич

Смерть
1920
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