Поливанов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1890

Дата смерти

29.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1890

Отец: Поливанов Владимир Николаевич

Мать: Поливанова Мария Николаевна

Бракосочетание
15.01.1917

Жена: Поливанова Варвара Сергеевна

штабс-ротмистр лейб-гвардии уланского полка Александр Владимиров Поливанов 26 лет первым браком и фрейлина Их Императорских Величеств Государынь Императриц дворянка Варвара Сергеевна Сомова 24 лет пер... Показать все
Смерть
29.11.1965
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
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