Поливанов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1890
Дата смерти29.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1890
Бракосочетание
15.01.1917
штабс-ротмистр лейб-гвардии уланского полка Александр Владимиров Поливанов 26 лет первым браком и фрейлина Их Императорских Величеств Государынь Императриц дворянка Варвара Сергеевна Сомова 24 лет пер... Показать все
Смерть
29.11.1965
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика