Поливанова (Сомова) Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Сомова) Варвара Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.03.1892

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1892

Отец: Сомов Сергей Михайлович

Мать: Сомова Вера Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
15.01.1917

Муж: Поливанов Александр Владимирович

штабс-ротмистр лейб-гвардии уланского полка Александр Владимиров Поливанов 26 лет первым браком и фрейлина Их Императорских Величеств Государынь Императриц дворянка Варвара Сергеевна Сомова 24 лет пер... Показать все
Смерть
1953
Французская республика
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