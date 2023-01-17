Поливанова (Сомова) Варвара Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1892
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1892
Отец: Сомов Сергей Михайлович
Бракосочетание
15.01.1917
штабс-ротмистр лейб-гвардии уланского полка Александр Владимиров Поливанов 26 лет первым браком и фрейлина Их Императорских Величеств Государынь Императриц дворянка Варвара Сергеевна Сомова 24 лет пер... Показать все
Смерть
1953
Французская республика