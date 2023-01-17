Сомов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.06.1853
Дата смерти24.09.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1853
Отец: Сомов Михаил Николаевич
Мать: Сомова Варвара Петровна
Бракосочетание
26.04.1881
р Сомов камер/ю Сергей Михайлович Родионова дочь кол.секр. Вера Александровна 19-125-380 805 1881 Панс.Ник.кав.учил. 26.апр forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3178000.htm#pp3178000
Рождение ребёнка
11.02.1885
Дочь: Сипягина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Сомова Вера Александровна
Рождение ребёнка
14.02.1888
Мать ребёнка: Сомова Вера Александровна
Рождение ребёнка
12.03.1892
Дочь: Поливанова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Сомова Вера Александровна
Рождение ребёнка
05.10.1896
Дочь: Сомова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Сомова Вера Александровна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
24.09.1924
Мюнхен, Верхняя Бавария, Бавария, Германское государство