Сомов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСомов Сергей Михайлович

Сомов Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.06.1853

Дата смерти

24.09.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1853

Отец: Сомов Михаил Николаевич

Мать: Сомова Варвара Петровна

Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
26.04.1881

Жена: Сомова Вера Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
р Сомов камер/ю Сергей Михайлович Родионова дочь кол.секр. Вера Александровна 19-125-380 805 1881 Панс.Ник.кав.учил. 26.апр forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3178000.htm#pp3178000
Рождение ребёнка
11.02.1885

Дочь: Сипягина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Сомова Вера Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1888

Сын: Сомов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Сомова Вера Александровна

Рождение ребёнка
12.03.1892

Дочь: Поливанова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Сомова Вера Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: Сомова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Сомова Вера Александровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
24.09.1924
Мюнхен, Верхняя Бавария, Бавария, Германское государство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close