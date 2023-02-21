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Сомов Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1888

Дата смерти

12.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1888

Отец: Сомов Сергей Михайлович

Мать: Сомова Вера Александровна

Бракосочетание
27.07.1912

Жена: Сомова Наталья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
брак 27 июля 1912 года Исаакиевский собор ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.2719 кадр 148
Рождение ребёнка
21.04.1913

Сын: Сомов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Сомова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
12.05.1916

Дочь: Сомова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Сомова Наталья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.02.1976
Место погребения: кладбище Сент-Женевьев де Буа, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
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