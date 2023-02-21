Сомов Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1888
Дата смерти12.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1888
Отец: Сомов Сергей Михайлович
Бракосочетание
27.07.1912
брак 27 июля 1912 года Исаакиевский собор ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.2719 кадр 148
Рождение ребёнка
21.04.1913
Мать ребёнка: Сомова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.1916
Дочь: Сомова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Сомова Наталья Васильевна
Смерть
12.02.1976
Место погребения: кладбище Сент-Женевьев де Буа, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика