Сомова (Родионова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова (Родионова) Вера Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

29.09.1867

Дата смерти

20.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
26.04.1881

Муж: Сомов Сергей Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
р Сомов камер/ю Сергей Михайлович Родионова дочь кол.секр. Вера Александровна 19-125-380 805 1881 Панс.Ник.кав.учил. 26.апр forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3178000.htm#pp3178000
Рождение ребёнка
11.02.1885

Дочь: Сипягина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сомов Сергей Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1888

Сын: Сомов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Сомов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
12.03.1892

Дочь: Поливанова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Сомов Сергей Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: Сомова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Сомов Сергей Михайлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
20.02.1920
п-ов Крым
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