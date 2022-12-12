Сомова (Родионова) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения29.09.1867
Дата смерти20.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
29.09.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1881
р Сомов камер/ю Сергей Михайлович Родионова дочь кол.секр. Вера Александровна 19-125-380 805 1881 Панс.Ник.кав.учил. 26.апр forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3178000.htm#pp3178000
Рождение ребёнка
11.02.1885
Дочь: Сипягина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сомов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1888
Отец ребёнка: Сомов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
12.03.1892
Дочь: Поливанова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Сомов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1896
Дочь: Сомова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Сомов Сергей Михайлович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
20.02.1920
п-ов Крым