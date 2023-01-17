Сипягина (Сомова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипягина (Сомова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1885

Отец: Сомов Сергей Михайлович

Мать: Сомова Вера Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
18.04.1909

Муж: Сипягин Николай Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1910

Сын: Сипягин Мартьян Николаевич

Отец ребёнка: Сипягин Николай Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1911

Дочь: Сипягина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Сипягин Николай Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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