Сипягина (Сомова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения11.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1885
Отец: Сомов Сергей Михайлович
Бракосочетание
18.04.1909
Рождение ребёнка
20.02.1910
Сын: Сипягин Мартьян Николаевич
Отец ребёнка: Сипягин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
03.05.1911
Дочь: Сипягина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Сипягин Николай Владимирович
Смерть
Неизвестно