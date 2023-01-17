Сомов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1812

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1812

Отец: Сомов Николай Афанасьевич

Мать: Сомова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.09.1846

Сын: Сомов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Сомова Варвара Петровна

Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1849

Сын: Сомов Митрофан Михайлович

Мать ребёнка: Сомова Варвара Петровна

Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1850

Сын: Сомов Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Сомова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
23.06.1853

Сын: Сомов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Сомова Варвара Петровна

Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сомова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Сомова Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сомова Варвара Петровна

Смерть
1856
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