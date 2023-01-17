Сомов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1812
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1812
Отец: Сомов Николай Афанасьевич
Мать: Сомова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1846
Мать ребёнка: Сомова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
24.02.1849
Сын: Сомов Митрофан Михайлович
Мать ребёнка: Сомова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
16.10.1850
Сын: Сомов Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Сомова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1853
Мать ребёнка: Сомова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сомова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Сомова Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сомова Варвара Петровна
Смерть
1856