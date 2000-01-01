Сомова (Лосева) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1812
Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.03.1818
Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.03.1823
Сын: Сомов Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмидт Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850
В 1850 году вдова ротмистра Ульяна Сомова «волею Божиею помре от желчи» и упокоилась в Воронеже на кладбище Акатова монастыря, среди знатных воронежцев. https://popov-pavel2017.livejournal.com/