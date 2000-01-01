Сомова (Лосева) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова (Лосева) Ульяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1812

Сын: Сомов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.03.1818

Сын: Сомов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сомов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.03.1823

Сын: Сомов Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмидт Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Сомов Николай Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомов Николай Афанасьевич

Смерть
1850
В 1850 году вдова ротмистра Ульяна Сомова «волею Божиею помре от желчи» и упокоилась в Воронеже на кладбище Акатова монастыря, среди знатных воронежцев. https://popov-pavel2017.livejournal.com/
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