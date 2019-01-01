село Губарево, село Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Губарево

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы жителя с. Губарева Ендовищенской волости Землянского уезда Тимофея Архиповича Авилова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Документы о выделении участка гр. села Губарева Ендовищенской волости Лавлинскому Дмитрию Алексеевичу /заявление, список/ за 1922 год. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Документы о выделении земли гр. села Губарева Ендовищенской волости Лавлинскому Стефану Васильевичу /заявление, посемейный список/ за 1922 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Документы о выделении земли гр. села Губарева Ендовищенской волости Лавлинскому Сергею Константиновичу /протокол, заявление, список/. 1922 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Дело по иску гр. с. Губарево Ендовищенской волости Ловянского Никиты Никитовича к Попову Василию Ивановичу о разделе усадебной земли с садом. 1923 г. // Гос. архив Вороне Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1676Губарево, с. каз.при рч. Ведуге.27740184200Церковь православная.
1677Губарево, сц. вл.при рч. Ведуге.27741199213

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Ендовищенская волость
670. Губарево, село бывшее государственное, при речке Ведуге, дворов 75, жителей 573, церковь православная

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Ендовищенская волость
Губарево2245селоГубаревск.101591

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
7915Губаревосело51°46'с.ш.39°02'в.д.M-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Губаревское сельское поселение
20649412101с Губаревосело
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