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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы жителя с. Губарева Ендовищенской волости Землянского уезда Тимофея Архиповича Авилова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Документы о выделении участка гр. села Губарева Ендовищенской волости Лавлинскому Дмитрию Алексеевичу /заявление, список/ за 1922 год. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Документы о выделении земли гр. села Губарева Ендовищенской волости Лавлинскому Стефану Васильевичу /заявление, посемейный список/ за 1922 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Документы о выделении земли гр. села Губарева Ендовищенской волости Лавлинскому Сергею Константиновичу /протокол, заявление, список/. 1922 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Дело по иску гр. с. Губарево Ендовищенской волости Ловянского Никиты Никитовича к Попову Василию Ивановичу о разделе усадебной земли с садом. 1923 г. // Гос. архив Вороне Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1676Губарево, с. каз.при рч. Ведуге.27740184200Церковь православная.
1677Губарево, сц. вл.при рч. Ведуге.27741199213
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
670. Губарево, село бывшее государственное, при речке Ведуге, дворов 75, жителей 573, церковь православная
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Губарево2245селоГубаревск.101591
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7915Губаревосело51°46'с.ш.39°02'в.д.M-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649412101с Губаревосело