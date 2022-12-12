Сомова (Измалкова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова (Измалкова) Варвара Петровна

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Место рождения

Березовка, Нижнедевицкий уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

20.10.1823

Дата смерти

27.06.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Нижнедевицкий уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1846

Сын: Сомов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Сомов Михаил Николаевич

Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1849

Сын: Сомов Митрофан Михайлович

Отец ребёнка: Сомов Михаил Николаевич

Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1850

Сын: Сомов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Сомов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
23.06.1853

Сын: Сомов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Сомов Михаил Николаевич

Губарево, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сомова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Сомов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомов Михаил Николаевич

Смерть
27.06.1887
Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
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