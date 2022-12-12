Сомова (Измалкова) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения20.10.1823
Дата смерти27.06.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1846
Отец ребёнка: Сомов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1849
Сын: Сомов Митрофан Михайлович
Отец ребёнка: Сомов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
16.10.1850
Сын: Сомов Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Сомов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
23.06.1853
Отец ребёнка: Сомов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сомова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Сомов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1887
Сомовка, Горшеченский муниципальный район, Курская область