Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1825

Дата смерти

13.03.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1840

Сын: Поливанов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Поливанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1848

Сын: Поливанов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Поливанов Николай Иванович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Николай Иванович

Смерть
13.03.1887
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