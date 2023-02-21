Поливанова (Бычкова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1825
Дата смерти13.03.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1840
Сын: Поливанов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Поливанов Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1848
Сын: Поливанов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Поливанов Николай Иванович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1887