Барятинская (Римская-Корсакова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барятинская (Римская-Корсакова) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1726

Дата смерти

1755

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1726

Отец: Римский-Корсаков Андрей Богданович

Мать: не указана

Бракосочетание
1746

Муж: Барятинский Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Барятинская Евгения Никитична

Отец ребёнка: Барятинский Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Барятинский Пётр Никитич

Отец ребёнка: Барятинский Никита Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Барятинский Никита Фёдорович

Смерть
1755
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