Барятинская (Римская-Корсакова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1726
Дата смерти1755
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1726
Отец: Римский-Корсаков Андрей Богданович
Мать: не указана
Бракосочетание
1746
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Барятинская Евгения Никитична
Отец ребёнка: Барятинский Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Барятинский Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Барятинский Никита Фёдорович
Смерть
1755