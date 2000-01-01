Барятинский Никита Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барятинский Никита Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1746

Жена: Барятинская Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Барятинская Евгения Никитична

Мать ребёнка: Барятинская Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Барятинский Пётр Никитич

Мать ребёнка: Барятинская Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Барятинская Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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