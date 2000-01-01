Барятинский Никита Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1746
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Барятинская Евгения Никитична
Мать ребёнка: Барятинская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Барятинская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Барятинская Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно