Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1805

Дата смерти

После 1852

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1805

Отец: Поливанов Николай Петрович

Мать: Поливанова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Гладков Николай Александрович

Отец ребёнка: Гладков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Гладков Григорий Александрович

Отец ребёнка: Гладков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Гладков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Гладков Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Александр Григорьевич

Смерть
После 1852
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