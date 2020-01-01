Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1805
Дата смертиПосле 1852
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1805
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гладков Николай Александрович
Отец ребёнка: Гладков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Гладков Григорий Александрович
Отец ребёнка: Гладков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Гладков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Гладков Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1852