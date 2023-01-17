Гладков Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти12.10.1902
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Лебедева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Гладкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Полонская Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Гладкова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладкова Мария Петровна
Смерть
12.10.1902
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область