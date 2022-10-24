Гладков Григорий Александрович Около 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Гладков Григорий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1829

умер 12.10.1902, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Отец
Гладков Александр ГригорьевичНеизвестно г.р.
Мать
Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна20.05.1805 г.р.
Супруги
Гладкова (Менделеева) Мария ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Лебедева (Гладкова) Мария ГригорьевнаОколо 1883 г.р.
Полонская (Гладкова) Ольга Григорьевна1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Гладков Александр Григорьевич

Мать: Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкова (Менделеева) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Лебедева (Гладкова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Гладкова (Менделеева) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Полонская (Гладкова) Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Гладкова (Менделеева) Мария Петровна

Смерть
12.10.1902
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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