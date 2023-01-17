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Гладков Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

12.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Гладков Александр Григорьевич

Мать: Гладкова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Лебедева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Гладкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Полонская Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Гладкова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкова Мария Петровна

Смерть
12.10.1902
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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