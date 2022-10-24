Гладков Григорий Александрович
мужской, родился Около 1829
умер 12.10.1902, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ОтецГладков Александр ГригорьевичНеизвестно г.р.
МатьГладкова (Поливанова) Софья Николаевна20.05.1805 г.р.
Супруги
Гладкова (Менделеева) Мария ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
Лебедева (Гладкова) Мария ГригорьевнаОколо 1883 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Лебедева (Гладкова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Гладкова (Менделеева) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Полонская (Гладкова) Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Гладкова (Менделеева) Мария Петровна
Смерть
12.10.1902
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область