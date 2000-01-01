Гладкова (Менделеева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладкова (Менделеева) Мария Петровна

Гладкова (Менделеева) Мария Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Лебедева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гладков Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Полонская Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Гладков Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close