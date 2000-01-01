Гладков Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гладков Николай Александрович
Мать ребёнка: Гладкова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Гладков Григорий Александрович
Мать ребёнка: Гладкова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Гладкова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Гладкова Софья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1852