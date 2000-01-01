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Гладков Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1852

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Гладков Николай Александрович

Мать ребёнка: Гладкова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Гладков Григорий Александрович

Мать ребёнка: Гладкова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Гладкова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Гладкова Софья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкова Софья Николаевна

Смерть
После 1852
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