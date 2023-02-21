Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Бестужев-Рюмин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович
Сын: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович
Сын: Бестужев-Рюмин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович
Дочь: Бестужева-Рюмина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович
Дочь: Бестужева-Рюмина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович
Дочь: Бестужева-Рюмина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович
Сын: Бестужев-Рюмин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович
Дочь: Бестужева-Рюмина Софья Николаевна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович
Сын: Бестужев-Рюмин Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович
Дочь: Бестужева-Рюмина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович