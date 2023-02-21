Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1808

Отец: Поливанов Николай Петрович

Мать: Поливанова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1829

Сын: Бестужев-Рюмин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Кудрешки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.03.1834

Сын: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Рождение ребёнка
14.09.1835

Сын: Бестужев-Рюмин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Нижегородская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бестужев-Рюмин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Софья Николаевна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бестужев-Рюмин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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