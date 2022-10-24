Бестужев-Рюмин Николай Павлович 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Бестужев-Рюмин Николай Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1790

умер 1848

Супруги
Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна05.10.1808 г.р.
Дети
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич14.05.1829 г.р.
Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич19.03.1834 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бестужев-Рюмин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Софья Николаевна

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бестужев-Рюмин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестужева-Рюмина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
14.05.1829

Сын: Бестужев-Рюмин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Кудрешки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Рождение ребёнка
19.03.1834

Сын: Бестужев-Рюмин Валериан Николаевич

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1835

Сын: Бестужев-Рюмин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Нижегородская губерния, Российская Империя

Смерть
1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.