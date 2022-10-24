Бестужев-Рюмин Николай Павлович
мужской, родился 1790
умер 1848
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Бестужева-Рюмина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Дочь: Бестужева-Рюмина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Дочь: Бестужева-Рюмина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Дочь: Бестужева-Рюмина Софья Николаевна
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Сын: Бестужев-Рюмин Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Дочь: Бестужева-Рюмина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Сын: Бестужев-Рюмин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна