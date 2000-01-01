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Поливанов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1830

Дата смерти

16.06.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1830

Отец: Поливанов Пётр Николаевич

Мать: Поливанова Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Варвара Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Поливанова Варвара Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Поливанова Варвара Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Поливанова Варвара Максимилиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ласская Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Поливанова Варвара Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Поливанова Варвара Максимилиановна

Смерть
16.06.1888
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