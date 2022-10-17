Поливанов Василий Петрович
мужской, родился 09.07.1830
умер 16.06.1888
ОтецПоливанов Пётр Николаевич07.12.1803 г.р.
МатьПоливанова (Норова) Екатерина Сергеевна1806 г.р.
Супруги
Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна25.04.1837 г.р.
Поливанова (Савич) Варвара НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ласская (Поливанова) Варвара ВасильевнаНеизвестно г.р.
Поливанов Василий ВасильевичНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1830
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ласская (Поливанова) Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна
Смерть
16.06.1888