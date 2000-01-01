Поливанов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1830
Дата смерти16.06.1888
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1830
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Поливанова Варвара Максимилиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Поливанова Варвара Максимилиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Поливанова Варвара Максимилиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ласская Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Поливанова Варвара Максимилиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Поливанова Варвара Максимилиановна
Смерть
16.06.1888