Поливанов Василий Петрович 09.07.1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Поливанов Василий Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.07.1830

умер 16.06.1888

Отец
Поливанов Пётр Николаевич07.12.1803 г.р.
Мать
Поливанова (Норова) Екатерина Сергеевна1806 г.р.
Супруги
Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна25.04.1837 г.р.
Поливанова (Савич) Варвара НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ласская (Поливанова) Варвара ВасильевнаНеизвестно г.р.
Поливанов Василий ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1830

Отец: Поливанов Пётр Николаевич

Мать: Поливанова (Норова) Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова (Савич) Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ласская (Поливанова) Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна

Смерть
16.06.1888

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