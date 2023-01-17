Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1837

Дата смерти

18.10.1871

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1837

Отец: Вальденберг Максимилман Григорьевич

Мать: Вальденберг Вильегльмина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Поливанов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Поливанов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Поливанов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ласская Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Поливанов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Поливанов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Василий Петрович

Смерть
18.10.1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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