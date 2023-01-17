Поливанова (Вальденберг) Варвара Максимилиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1837
Дата смерти18.10.1871
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Поливанов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Поливанов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Поливанов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ласская Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Поливанов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Поливанов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния