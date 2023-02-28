Вальденберг (Гамбургер) Вильегльмина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальденберг (Гамбургер) Вильегльмина Григорьевна

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

15.02.1815

Дата смерти

22.10.1882

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
25.04.1837

Дочь: Поливанова Варвара Максимилиановна

Отец ребёнка: Вальденберг Максимилман Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Елизавета Максимилиановна

Отец ребёнка: Вальденберг Максимилман Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальденберг Максимилман Григорьевич

Смерть
22.10.1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронена в Александро-Невской Лавре, Ник Больной.
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