Вальденберг (Гамбургер) Вильегльмина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1815
Дата смерти22.10.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1837
Дочь: Поливанова Варвара Максимилиановна
Отец ребёнка: Вальденберг Максимилман Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Елизавета Максимилиановна
Отец ребёнка: Вальденберг Максимилман Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронена в Александро-Невской Лавре, Ник Больной.