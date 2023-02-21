Вальденберг Максимилман Григорьевич
Место рожденияг. Берлин, Рейнский Союз
Дата рождения09.06.1812
Дата смерти11.04.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Берлин, Рейнский Союз
Рождение ребёнка
25.04.1837
Дочь: Поливанова Варвара Максимилиановна
Мать ребёнка: Вальденберг Вильегльмина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Елизавета Максимилиановна
Мать ребёнка: Вальденберг Вильегльмина Григорьевна
Смерть
11.04.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния