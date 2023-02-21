Вальденберг Максимилман Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальденберг Максимилман Григорьевич

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Место рождения

г. Берлин, Рейнский Союз

Дата рождения

09.06.1812

Дата смерти

11.04.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Берлин, Рейнский Союз
Рождение ребёнка
25.04.1837

Дочь: Поливанова Варвара Максимилиановна

Мать ребёнка: Вальденберг Вильегльмина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вальденберг Вильегльмина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Елизавета Максимилиановна

Мать ребёнка: Вальденберг Вильегльмина Григорьевна

Смерть
11.04.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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