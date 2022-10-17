Поливанова (Норова) Екатерина Сергеевна
женский, родилась 1806
умерла 1864
Супруги
Поливанов Пётр Николаевич07.12.1803 г.р.
Дети
Поливанова (Аносова) Татьяна Петровна24.05.1829 г.р.
Поливанов Василий Петрович09.07.1830 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1829
Дочь: Поливанова (Аносова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1830
Сын: Поливанов Василий Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1832
Сын: Поливанов Николай Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1835
Сын: Поливанов Сергей Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1845
Сын: Поливанов Александр Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1846
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Смерть
1864