Поливанова (Норова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1829
Дочь: Поливанова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1830
Сын: Поливанов Василий Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1832
Сын: Поливанов Николай Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1835
Сын: Поливанов Сергей Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1845
Сын: Поливанов Александр Петрович
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1846
Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1864