Поливанова (Норова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Норова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1829

Дочь: Поливанова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1830

Сын: Поливанов Василий Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1832

Сын: Поливанов Николай Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1835

Сын: Поливанов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1845

Сын: Поливанов Александр Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1846

Сын: Поливанов Абрам Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Пётр Николаевич

Смерть
1864
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