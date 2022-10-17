Поливанова (Норова) Екатерина Сергеевна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Поливанова (Норова) Екатерина Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1806

умерла 1864

Супруги
Поливанов Пётр Николаевич07.12.1803 г.р.
Дети
Поливанова (Аносова) Татьяна Петровна24.05.1829 г.р.
Поливанов Василий Петрович09.07.1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
24.05.1829

Дочь: Поливанова (Аносова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1830

Сын: Поливанов Василий Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1832

Сын: Поливанов Николай Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1835

Сын: Поливанов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1845

Сын: Поливанов Александр Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
18.09.1846

Сын: Поливанов Абрам Петрович

Отец ребёнка: Поливанов Пётр Николаевич

Смерть
1864

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