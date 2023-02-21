Поливанов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1845
Рождение ребёнка
1873
Сын: Поливанов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Елизавета Максимилиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Елизавета Максимилиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Елизавета Максимилиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Александр Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Елизавета Максимилиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно