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Поливанов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1845

Отец: Поливанов Пётр Николаевич

Мать: Поливанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Поливанов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Елизавета Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Елизавета Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Елизавета Максимилиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Александр Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Елизавета Максимилиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Елизавета Максимилиановна

Смерть
Неизвестно