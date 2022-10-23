Поливанов Александр Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Поливанов Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Поливанов Александр Петрович17.03.1845 г.р.
Мать
Поливанова (Вальденберг) Елизавета МаксимилиановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Поливанова Лидия КонстантиновнаНеизвестно г.р.
Дети
Поливанова Елизавета Александровна23.10.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поливанов Александр Петрович

Мать: Поливанова (Вальденберг) Елизавета Максимилиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
23.10.1906

Дочь: Поливанова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Лидия Константиновна

Смерть
Неизвестно

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