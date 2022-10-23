Поливанов Александр Александрович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецПоливанов Александр Петрович17.03.1845 г.р.
МатьПоливанова (Вальденберг) Елизавета МаксимилиановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Поливанова Лидия КонстантиновнаНеизвестно г.р.
Дети
Поливанова Елизавета Александровна23.10.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1906
Дочь: Поливанова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Лидия Константиновна
Смерть
Неизвестно