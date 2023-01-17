Поливанов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1835

Дата смерти

05.03.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1835

Отец: Поливанов Пётр Николаевич

Мать: Поливанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Поливанов Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Поливанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Антонова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Поливанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
04.01.1868

Дочь: Волкова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Поливанова Евгения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Евгения Алексеевна

Смерть
05.03.1889
Ключи, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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