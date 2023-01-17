Поливанов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1835
Дата смерти05.03.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1835
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Поливанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Антонова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Поливанова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
04.01.1868
Дочь: Волкова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Поливанова Евгения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1889
Ключи, Балашовский муниципальный район, Саратовская область