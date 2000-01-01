Поливанова (Зубова) Евгения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Антонова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
04.01.1868
Дочь: Волкова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929