Поливанова (Зубова) Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Зубова) Евгения Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Поливанов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Антонова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
04.01.1868

Дочь: Волкова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Сергей Петрович

Смерть
1929
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