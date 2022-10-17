Поливанов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1832
Дата смерти02.11.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Поливанова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна
Рождение ребёнка
18.07.1876
Сын: Поливанов Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Поливанов Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна
Рождение ребёнка
11.02.1881
Сын: Поливанов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна
Смерть
02.11.1909