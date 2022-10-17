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Поливанов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1832

Дата смерти

02.11.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1832

Отец: Поливанов Пётр Николаевич

Мать: Поливанова (Норова) Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Поливанова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна

Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Поливанов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Поливанов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна

Рождение ребёнка
11.02.1881

Сын: Поливанов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна

Смерть
02.11.1909

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