Поливанов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1881
Рождение ребёнка
16.08.1907
Сын: Поливанов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Поливанова Нина Александровна
Рождение ребёнка
26.08.1912
Сын: Поливанов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Поливанова Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно