Поливанов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1881

Отец: Поливанов Николай Петрович

Мать: Поливанова Софья Викентьевна

Рождение ребёнка
16.08.1907

Сын: Поливанов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Поливанова Нина Александровна

Рождение ребёнка
26.08.1912

Сын: Поливанов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Поливанова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Нина Александровна

Смерть
Неизвестно
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