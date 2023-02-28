Поливанова (Бровцына) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Бровцына) Нина Александровна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

Между 1844 и 1902

Дата смерти

30.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
16.08.1907

Сын: Поливанов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Поливанов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
26.08.1912

Сын: Поливанов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Поливанов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Николай Николаевич

Смерть
30.12.1970
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