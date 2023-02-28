Поливанова (Бровцына) Нина Александровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1844 и 1902
Дата смерти30.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1907
Сын: Поливанов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Поливанов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
26.08.1912
Сын: Поливанов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Поливанов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1970