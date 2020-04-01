Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Поливанова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1876
Сын: Поливанов Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Поливанов Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1881
Сын: Поливанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1915