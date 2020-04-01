Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоливанова (Яблокова) Софья Викентьевна

Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Поливанова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Поливанов Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Поливанов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
11.02.1881

Сын: Поливанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Поливанов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Николай Петрович

Смерть
После 1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close