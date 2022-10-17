Поливанов Матвей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1876
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1876
Бракосочетание
30.04.1910
Рождение ребёнка
27.01.1911
Дочь: Поливанова Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна
Рождение ребёнка
05.10.1912
Сын: Поливанова Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
1942