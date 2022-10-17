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Поливанов Матвей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1876

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1876

Отец: Поливанов Николай Петрович

Мать: Поливанова (Яблокова) Софья Викентьевна

Бракосочетание
30.04.1910

Жена: Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна

Рождение ребёнка
27.01.1911

Дочь: Поливанова Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна

Рождение ребёнка
05.10.1912

Сын: Поливанова Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
1942

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