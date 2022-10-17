Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна 01.07.1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.07.1787, Саратов, город Саратов, Саратовская область

умерла 18.12.1944, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Супруги
Поливанов Матвей Николаевич18.07.1876 г.р.
Дети
Поливанова Татьяна Матвеевна27.01.1911 г.р.
Поливанова Екатерина Матвеевна05.10.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Бракосочетание
30.04.1910

Муж: Поливанов Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
27.01.1911

Дочь: Поливанова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Поливанов Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1912

Сын: Поливанова Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Поливанов Матвей Николаевич

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Смерть
18.12.1944
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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