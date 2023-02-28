Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

01.07.1787

Дата смерти

18.12.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
30.04.1910

Муж: Поливанов Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
27.01.1911

Дочь: Поливанова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Поливанов Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1912

Сын: Поливанова Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Поливанов Матвей Николаевич

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
18.12.1944
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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