Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна
женский, родилась 01.07.1787, Саратов, город Саратов, Саратовская область
умерла 18.12.1944, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Супруги
Поливанов Матвей Николаевич18.07.1876 г.р.
Дети
Поливанова Татьяна Матвеевна27.01.1911 г.р.
Поливанова Екатерина Матвеевна05.10.1912 г.р.
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Комментарий
Рождение
01.07.1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
30.04.1910
Рождение ребёнка
27.01.1911
Дочь: Поливанова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Поливанов Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1912
Сын: Поливанова Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Поливанов Матвей Николаевич
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
18.12.1944
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область