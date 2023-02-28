Поливанова (Воротынская) Анна Геронимовна
Место рождения
Дата рождения01.07.1787
Дата смерти18.12.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1910
Рождение ребёнка
27.01.1911
Дочь: Поливанова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Поливанов Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1912
Сын: Поливанова Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Поливанов Матвей Николаевич
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
18.12.1944
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область