Гагаринов потомки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов потомки

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гагаринов Обший

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Гагаринов Степан Космин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Гагаринов Иродий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Кирил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Прокоп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Фёдор Аристархович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Елисей Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагаринов Трофим Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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