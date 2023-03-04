Гагаринов потомки
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагаринов Обший
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Гагаринов Иродий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Прокоп Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Фёдор Аристархович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Елисей Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагаринов Трофим Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно