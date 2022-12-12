Гагаринов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагаринов потомки
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1904 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Гагаринова Екатерина Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно