Гагаринова Екатерина Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Екатерина Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1904 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гагаринов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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