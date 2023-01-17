Гагаринов Иродий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: Гагаринов потомки
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1899 ст.
Сын: Гагаринов Николай Иродьевич
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.
Дочь: Анна Иродиевна
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Митрофановна
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно