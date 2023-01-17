Гагаринов Иродий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов Иродий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: Гагаринов потомки

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Жена: Гагаринова Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
01.12.1899 ст.

Сын: Гагаринов Николай Иродьевич

Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.

Дочь: Анна Иродиевна

Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Митрофановна

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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